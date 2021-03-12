Здоровье дешевле: Минфин отчитался об экономии на здравоохранении

Интересные данные можно узнать, открыв отчёт Минфина, касающийся выделения средств из федерального бюджета. Как оказалось, власти в наступившем году уже успели сэкономить на здравоохранении.

Ключевая цифра: 183 млрд рублей. Именно столько выделили из "казны" для российской системы здравоохранения за январь-февраль 2021 года.

Сумму на первый взгляд сложно назвать "большой" или "маленькой" — но лишь до тех пор, пока не становятся известны данные за тот же период 2020 года. Тогда власти потратили на здравоохранение 343 млрд рублей, то есть примерно в 1,9 раза больше. При этом год назад ещё не начались массовые заражения коронавирусом.

Интересно, что в целом за январь и февраль Минфин решил потратить примерно на 10% больше средств, то есть экономия на здравоохранении оказалась осознанной. При этом удивляет факт, что деньги, например, на "слуг народа" нашлись оперативно: содержание госорганов и чиновников "приросло" на 33,3 млрд.