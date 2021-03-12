Свободное падение: эксперты посчитали рейтинги "Единой России"

В ожидании сентябрьских выборов в Госдуму эксперты-статистики посчитали рейтинги ключевого "игрока", партии "Единая Россия". Как оказалось, они упали более чем вдвое, установив "рекорд" на дистанции в восемь лет.

Данные приводят эксперты "Левады Центра" (иностранного агента, согласно данным Минюста РФ). Лучше всего партия "чувствовала" себя в 2014–2015 годах, когда присоединение Крыма позволило ей набрать невероятные 65, а затем и 70% народного одобрения.

Однако затем началась "чёрная полоса", которая не закончилась и по сей день. Постепенно опускаясь в рейтингах одобрения населения, на 2018 год партия получила всего 28% — во многом столь резкий спад вызван пенсионной реформой.

Далее, как известно, последовал мировой финансовый кризис, который плавно перетёк в пандемию коронавируса, обрушившую и без того невеликие доходы россиян. Так, на еду средний житель РФ стал тратить примерно 38-39% всех своих денег, что не замедлило сказаться на одобрении "политики партии". На февраль 2021 года "Единую Россию" поддерживают всего 27% россиян.