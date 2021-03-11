Политолог: России нужно сменить политический курс

Россия идет либеральным политическим курсом, но его нужно сменить. Так считает политолог Алексей Казаков. Нужны новые фигуры. Алексей Навальный, по его словам, не является оппозицией с точки зрения политического курса.

"Он говорит: "Изберите меня, при мне не будет коррупции". Так говорят, когда идут на выборы. Но при этом не предлагает нового экономического и политического курса. Он находится в канве сегодняшней политической системы", — пояснил "Правде.Ру" Казаков.

Сейчас, по его словам, важно изменить направление политики и экономики в стране.

"Вы слышали, чтобы Навальный выступал с заявлениями, что нужно повысить уровень социальной защиты, забрать деньги олигархических структур? Он очень аккуратно обходит эти вопросы. По сути — остается либералом. А они и правят страной уже 30 лет. Если мимикрия эта не перестанет происходить, не появится нового экономического курса, то ничего не изменится", — заключил Казаков.