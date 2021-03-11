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Депутат Мосгордумы: фракция КПРФ нанесла удар по всей компартии

Политика

На этой неделе из фракции КПРФ в Мосгордуме были исключены депутаты Елена Шувалова и Дмитрий Локтев. Ранее они были исключены из компартии. За исключение из фракции голосовали шесть депутатов, против — двое.

Депутат Мосгордумы: фракция КПРФ нанесла удар по всей компартии

Произошедшее по просьбе "Правды.Ру" прокомментировала Елена Шувалова.

По ее мнению, руками коллег по фракции (теперь, впрочем, уже бывших) был нанес удар по КПРФ.

"Удар не против нас. Мы как работали, так и будем работать. Морально мне уже нанесли травму, когда из партии исключили. А с точки зрения юридической, нам никакой травмы (не нанесли), как работали, так и работаем. У нас ничего не изменилось. Конечно, перед выборами в Госдуму Коммунистической партии Российской Федерации нанесен серьезный удар", — считает Елена Шувалова.

Она подчеркнула, что "буду работать, как и работала".

"Претензия формально, де-юре — они написали, что мы нанесли вред фракции. Если исходить из этой формулировки, если исходить из того, что нас призывали не голосовать против бюджета, не голосовать против изменений в Конституцию… Если исходить, что фракция уже готова поддерживать так называемую реновацию, выделение денег на стройки, хорды, на ежегодное перекладывание плитки — если фракция готова это все поддерживать, то мы нанесли ей вред", — сказала Шувалова.

По ее мнению, исключенных из фракции депутатов нельзя обвинять в нарушении партийной дисциплины.

"Партийная дисциплина — это демократический централизм. Как раз мы ему и следуем. Это мы соблюдаем партийную дисциплину. Я лично не приняла ни одного решения по голосованию, не посоветовавшись с тремя партийными организациями моего округа. У меня четыре района, три партийных организаций. Я и по бюджету, и по другим вопросам постоянно общаюсь с рядовыми коммунистами, с райкомами, обсуждаю с ними мои голосования. Поэтому говорить о нарушении партийной дисциплины никак не могу. Я считаю, наоборот, нарушили они (члены фракции, голосовавшие за исключение), потому что они принимали решение, ни с кем не посоветовавшись", — сказала Елена Шувалова.

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