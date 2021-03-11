Схема с "заморозкой" цен, которая показывает двоякие результаты, властям, видимо, очень понравилась. Начав с сахара и масла, чиновники "переносят опыт" и в непродовольственный сектор.
Как сообщил в ходе заседания правительства глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, предлагается хотя бы на несколько месяцев "заморозить" цены на удобрения.
Чиновник отметил, что "основные виды" удобрений будут очень востребованы в ходе посевной кампании, и для того, чтобы она прошла штатно, стоит "заморозить" цены.
Если взглянуть на выкладки Росстата, то предложение кажется логичным: удобрения за 2020 год выросли в цене от 11 до 41% (в зависимости от типа).
"…по нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум на ближайшие 2-3 месяца для штатного проведения посевной", — уточнил Патрушев.
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