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Путин рассказал экспортёрам о важности "ресурса на развитие России"

Политика

Несмотря на то, что 2021 год только-только начался, Владимир Путин уже уверен: компании, занимающиеся экспортом, получат по его итогам хорошие прибыли. И конечно же, эти прибыли нужно пустить на определённые цели.

Путин рассказал экспортёрам о важности "ресурса на развитие России"

Президент рассказал о своём видении ситуации на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Он подчеркнул, что очень важно вложить полученные средства в экономику России, тем самым помогая ей развиваться.

"С учётом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике, можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, завершат наступающий год с хорошим финансовым результатом.

Это значит, что будет сформирован солидный инвестиционный ресурс. Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие России, на развитие экономики страны, на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиции российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках", — уточнил президент.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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