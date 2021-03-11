Новости о том, что в районе линии соприкосновения на Донбассе нарастает напряжение, беспокоят Москву. В Кремле отметили: ситуация чревата попытками спровоцировать стороны.
Как рассказал СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информацию, поступающую из Донбасса, стоит неоднократно перепроверять.
"Здесь нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряжённость на линии соприкосновения", — сказал он.
Москва, продолжил Песков, отслеживает ситуацию в том числе с помощью Минобороны РФ, однако некоторые детали остаются скрыты.
"Любое повышение напряжённости в таком горячем месте потенциально [чревато] различными провокациями. Учитывая агрессивную позицию украинских вооружённых сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность в этой связи", — резюмировал Песков.
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