Кремль о ситуации на Донбассе: "Испытываем обеспокоенность"

Новости о том, что в районе линии соприкосновения на Донбассе нарастает напряжение, беспокоят Москву. В Кремле отметили: ситуация чревата попытками спровоцировать стороны.

Как рассказал СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информацию, поступающую из Донбасса, стоит неоднократно перепроверять.

"Здесь нужно быть очень аккуратными и десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряжённость на линии соприкосновения", — сказал он.

Москва, продолжил Песков, отслеживает ситуацию в том числе с помощью Минобороны РФ, однако некоторые детали остаются скрыты.

"Любое повышение напряжённости в таком горячем месте потенциально [чревато] различными провокациями. Учитывая агрессивную позицию украинских вооружённых сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность в этой связи", — резюмировал Песков.