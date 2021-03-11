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Мишустин обратил внимание на экологические проблемы Дона

Политика

Ситуация с экологией Дона, которая подверглась серьёзным испытаниям, оказалась на контроле у Михаила Мишустина. Премьер-министр дал указание: создать "дорожную карту" по улучшению обстановки.

Мишустин обратил внимание на экологические проблемы Дона

Напомним, что сообщения о проблемах с экологией Дона становились темой для сюжетов СМИ достаточно давно. Так, ещё в феврале 2020 года как из социальных сетей, так и по официальным каналам стали поступать данные об "экологической катастрофе" на Дону. Наблюдатели фиксировали массовую гибель рыбы, данные позднее подтвердили для РИА "Новости" в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Теперь, согласно поручению Мишустина, группа чиновников сразу из четырёх министерств (Минприроды, Минфин, Минтранс и Минэкономразвития) к 30 мая должна подготовить "дорожную карту", то есть план, который позволит улучшить экологию реки.

"На встрече была затронута тема охраны окружающей среды, в частности экологическая ситуация на Дону. В связи с этим Минприроды, Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития поручено до 30 мая подготовить дорожную карту по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса этой реки", — указано в сообщении пресс-службы правительства.

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Автор: Константин Шапров
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