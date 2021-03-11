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Володин: Россия избавляется от долларовой зависимости

Политика

Россия в рамках плана по снижению роли доллара в торговых отношениях с другими странами постепенно и планомерно наращивает расчёты в национальных валютах, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин: Россия избавляется от долларовой зависимости

"Россия последовательно уходит от зависимости от доллара. Например, в рамках ЕАЭС у нас расчёты в национальных валютах выросли до 74%.

Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", — рассказал Володин.

Председатель Госдумы отметил, что работа по снижению долларовой зависимости ведётся весьма активно, например, часть денег ФНБ перевели из доллара в другие валюты, среди которых — йена и юань.

Напомним, что "валютные перемены" в ФНБ действительно имели место, но начались в не слишком удачный момент. Согласно отчёту Минфина, китайский юань "просел", и из-за этого Россия потеряла примерно 3,5 млрд рублей.

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Автор: Константин Шапров
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