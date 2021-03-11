Реакция представителей Twitter на "замедление" работы, предпринятое в качестве ответной меры за неисполнение российских законов, удивила официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Она уверена — представителям Twitter стоит "завести блокнот".

Своё мнение о Twitter Захарова высказала в Facebook. Она отметила, что представители соцсети активно блокируют мнения, которые им не нравятся, но при этом "выражают обеспокоенность", когда их ограничивают в работе в рамках закона.

"Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США, или в другом?

Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдаёт компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается", — написала Захарова.