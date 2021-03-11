Реакция представителей Twitter на "замедление" работы, предпринятое в качестве ответной меры за неисполнение российских законов, удивила официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Она уверена — представителям Twitter стоит "завести блокнот".
Своё мнение о Twitter Захарова высказала в Facebook. Она отметила, что представители соцсети активно блокируют мнения, которые им не нравятся, но при этом "выражают обеспокоенность", когда их ограничивают в работе в рамках закона.
"Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США, или в другом?
Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдаёт компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается", — написала Захарова.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.