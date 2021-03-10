Лавров: Эр-Рияд заинтересован в производстве "Спутника V"

Помимо уже обозначенных тем для сотрудничества (например, в рамках ОПЕК+) Москва и Эр-Рияд могут воплотить весьма интересный проект. Речь идёт о производстве "Спутника V" силами саудитов.

Более точную информацию предоставил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Общаясь с прессой, он отметил, что Москва и Эр-Рияд ранее начали переговоры по данному вопросу, поскольку совместное противостояние коронавирусу интересно обеим сторонам.

Также в Саудовской Аравии могут организовать и испытания российской вакцины.

"У нас обоюдный интерес вызывает сотрудничество по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая проработку вопросов о том, чтобы здесь, на территории Саудовской Аравии, организовать третью фазу клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и обсудить возможности локализации её производства", — уточнил Лавров.