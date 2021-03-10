Несмотря на то, что Москва и Анкара вместе работают по многим проблемам, вопрос Крыма пока оставляет их "в разных углах ринга". Однако в Кремле надеются: рано или поздно турецкая сторона поймёт, что российская позиция по данному вопросу верна.
Об отношении Анкары к "крымскому вопросу" рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что тема пока ещё "относится к категории разногласий". Но терпения Кремлю не занимать.
"Мы не принимаем позицию Турции по Крыму, вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию.
Мы уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнёры поймут правильность и обоснованность позиции Российской Федерации", — уточнил Песков.
Россия при этом продолжит плодотворно работать с Турцией — например, на данный момент ведутся работы в рамках азербайджанского центра мониторинга, в рамках разрешения спорных моментов в Сирии.
"Мы высоко ценим политическую волю наших партнёров к поиску компромиссов даже в сложных ситуациях", — резюмировал Песков.
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