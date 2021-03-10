"Падение" официальных сайтов госорганов РФ: что известно

Среда стала настоящим испытанием для сайтов целого ряда российских госорганов. Официальные страницы Минфина, РКН, СК РФ и даже Кремля в какой-то момент стали недоступны пользователям.

По данным на 13:30 по Москве проблемы сохраняются у сайта Министерства финансов (доступ получить не удаётся) и Минпромторга (открывается с перебоями). Также с задержкой открывается сайт Минюста. Ранее сложности с загрузкой отмечались на сайтах Кремля (уже восстановлен), СК РФ, РКН, Госдумы и Минэкономразвития.

По уточнённым данным, с проблемами столкнулся и сайт Совета Федерации.

"Сайт Совета Федерации работает с перебоями. Причины сбоя устанавливаются, проблема будет устранена в ближайшее время", — объяснили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Напомним, что ранее американское издание The New York Times анонсировало ответные кибератаки на Россию. Данные журналисты взяли у "источника из администрации США".