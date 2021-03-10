Россия бьёт рекорды по смертности. Что делать властям? Мнение эксперта

Новый отчёт Росстата неприятно удивляет: в перспективе страну могут ждать "потери" до 2,6 млн человек в год. Рождаемость падает, смертность растёт — а тут ещё и коронавирус, который уносит жизни россиян.

Всего одна цифра: в январе 2021 года в стране умерло на 33,9% больше людей. По силам ли властям изменить подобную статистику? Может быть, планируются какие-то глобальные программы по сокращению смертности и повышению рождаемости?

Для "Правды.Ру" ситуацию оценил Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС.

Усилением по нацпроектам: что могут сделать власти

Эксперт отмечает: правительство в состоянии изменить ситуацию. По крайней мере, возможно стабилизировать на текущем уровне смертность, чтобы она больше не росла, а затем и улучшить динамику рождаемости.

"Но для этого, конечно, нужны более целенаправленные усилия. Прежде всего — со стороны правительства. Я думаю, что эти усилия должны быть сосредоточены главным образом в области здравоохранения", — рассказывает эксперт.

Пандемия, конечно, внесла свой "вклад": смертность от неё в том числе накладывается на смертность от "традиционных" для россиян заболеваний вроде сердечно-сосудистых. Всё это зачастую как-то переплетается или скрывается, маскируется.

Для борьбы с низкой рождаемостью и высокой смертностью ранее уже были придуманы законопроекты, в том числе ставшие позднее национальными проектами. Но есть проблема — они не реализуются на 100%.

"Соответствующие национальные проекты могут быть усилены. Сейчас по многим из них нет стопроцентной отдачи. Кроме того, и сами национальные проекты можно сделать более сосредоточенными, более, может быть, акцентированными на борьбе со смертностью через улучшение системы здравоохранения", — отмечает Щербаков.

Проблемы и казусы: не все льготы "одинаково полезны"

Большая роль в решении указанных вопросов отведена системе амбулаторного здравоохранения. Именно в плане амбулаторного лечения, отмечает эксперт, у страны есть большие резервы для улучшения ситуации в целом.

Также будут уместны различного рода льготы, связанные с повышением рождаемости. Они уже существуют, но опять-таки не всегда используются на 100%, а кое-какие из них и вовсе оказались не слишком удачны.

"Допустим льгота, которая предусматривает предоставление земельных участков. Здесь очень много было вопросов: кто их вообще предоставлял, почему они были предоставлены не там, где нужно, почему на них не оказалось важной инфраструктуры. Всё это затрудняет их использование", — рассказывает Щербаков.

В общем, подытоживает эксперт, выполнение национальных проектов должно стать более целенаправленным, более активным. Возможности есть — осталось грамотно их использовать.