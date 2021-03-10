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В Роскомнадзоре придумали, как наказать Twitter за нарушения

Политика

Чиновники РКН определились, как именно накажут Twitter за нарушение российского законодательства. В ход пойдут технические средства — соцсеть "заставят" работать медленнее.

В Роскомнадзоре придумали, как наказать Twitter за нарушения

Данные по наказанию представлены на сайте ведомства. Эксперты РКН уточняют, что столь строгие решения выносятся для "защиты российских граждан".

"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту.

Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", — уточняют степень "замедления" в РКН.

Известны и дальнейшие планы ведомства: если в Twitter продолжат нарушать российские законы (а именно: не будут удалять запрещённую информацию), то соцсеть ждёт блокировка на территории РФ.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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