Чиновники РКН определились, как именно накажут Twitter за нарушение российского законодательства. В ход пойдут технические средства — соцсеть "заставят" работать медленнее.
Данные по наказанию представлены на сайте ведомства. Эксперты РКН уточняют, что столь строгие решения выносятся для "защиты российских граждан".
"С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно: первичное замедление скорости работы сервиса согласно регламенту.
Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств", — уточняют степень "замедления" в РКН.
Известны и дальнейшие планы ведомства: если в Twitter продолжат нарушать российские законы (а именно: не будут удалять запрещённую информацию), то соцсеть ждёт блокировка на территории РФ.
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