Как в 1947 году: Росстат отчитался о смертности в стране

Несмотря на попытки властей повысить рождаемость и снизить смертность, пока всё происходит ровно наоборот. При рекордном падении рождаемости фиксируются ожидаемые уровни смертности, которых не было с 1947 года.

Итак, данные Росстата (доступные, к слову, всем желающим на сайте ведомства) за январь 2021 года:

умерших стало на 33,9% больше;

родившихся стало на 10,3% меньше.

Таким образом, при 106 603 родившихся в стране умерли 217 800 человек. Демографическая "яма" ужасает: если попробовать "вытянуть" тенденцию на год вперёд, то Россия лишится 2,6 млн человек. Такой цифры статистики не заносили в отчёты с 1947 года. При этом в декабре 2020 года цифры были ещё хуже и упирались даже не в 40-е, а в 30-е годы.

В Росстате отмечают, что около 50% внезапно выросшей смертности "обеспечила" пандемия коронавируса. Однако очевидно, что остаются и другие проблемы, которые за новостями о коронавирусе несколько "потерялись"…