Новые подробности о "гвардии стариков", то есть о чиновниках федерального уровня, которые близки к 70-летнему возрасту. Теперь они смогут продолжать работать на благо государства и после 70 лет.
Напомним, что ранее в законах был указан предельный возраст чиновников — 65 лет в большинстве случаев и 70 лет "в исключительных случаях". Новый законопроект, который приняли во втором чтении 9 марта, позволяет чиновникам, которых снимает или назначает президент, оставаться на своих постах и после 70 лет, то есть убирает так называемый возрастной ценз.
"Изменения вносятся в ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". Сейчас в ФЗ установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет.
Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлён до 70 лет.
В случае окончательного принятия поправок это изменится", — указано на сайте Госдумы.
Напомним, что законопроект внёс в Госдуму президент страны Владимир Путин.
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