Постпред при ОЗХО заявил о сокрытии Западом данных по Навальному

Германия, Франция и Швеция скрыли от России данные, критически важные при расследовании дела Алексея Навального. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

Он отметил, что немецкие власти не поделились с Россией формулой обнаруженного, как утверждается, токсического вещества в организме Навального, а также делали упор на запрет оппозиционера на передачу его персональных данных. Шульгин назвал эти предлоги нелепыми.

По его мнению, такая политика наводит на идею, что за шумихой вокруг Навального стоит интерес в оказании политического прессинга России, в том числе посредством санкций.

Ранее сообщалось о потере Навальным статуса "узника совести" в лице западных правозащитников, в частности, Amnesty International.