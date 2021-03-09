Комментарий Вашингтона о том, что Россия, как и Китай, имеет в космосе "широкие возможности", которые в перспективе позволяют нарушать работу американских спутниковых систем, оценили в Кремле.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который выступил перед журналистами на брифинге, Россия остаётся мирной страной, а слова о том, что Штаты опасаются "российской активности" в космосе, не подкреплены никакими реальными фактами.
"В целом, такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов.
Это совершенно беспочвенное опасение, Россия — мирная страна, она выступает за сотрудничество.
Мы ценим российско-американское сотрудничество в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и не падет жертвой различных русофобских проявлений", — резюмировал Песков.
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