Правительство придумало "бонус" для "досрочных" пенсионеров

Успешно завершена работа над постановлением, благодаря которому россияне, имеющие право на досрочную пенсию, получат новый "бонус". Его подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В документе, сообщает пресс-служба правительства, указано: теперь для учителей, врачей, лётчиков, сотрудников МЧС и ещё некоторых категорий нужно будет включать в трудовой стаж время, потраченное на обучение, в том числе — в рамках ДПО и курсов повышения квалификации.

"Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости", — уточняют в пресс-службе.

Уточняется, что нововведение будет весьма актуальным, поскольку в ряде профессий необходимо регулярно повышать квалификацию. Более того — на время обучения работникам обязаны не только платить зарплату, но и сохранять рабочие места.