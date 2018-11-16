Экс-глава СБУ дал прогноз о последствиях войны с Россией

По мнению Игоря Смешко, Украина проиграет в случае войны с Российской Федерацией. Бывший глава Службы безопасности Украины считает, что у страны нет ни достаточного экономического потенциала, ни оборонного.

При этом Смешко отмечает, что Украина может позволить себе держаться против вооружённых сил, выступающих против страны в Луганске и Донецке. Однако это противостояние несравнимо с тем, что ожидает Украину в случае наступательной операции РФ с использованием воздушных сил. В таком случае, по словам Смешко, украинская армия просто не устоит.

Ключевым в понимании этой проблемы экс-глава СБУ назвал неэффективное использование военного бюджета Украины. В качестве сравнения Смешко приводит США, где на оборону выделяется 1,5-2 процента от ВВП ежегодно, а информация о тратах "до последнего цента" публикуется на сайте Конгресса. В это время Украина в 2019 году планирует направить в эту сферу 5,3 процентов, но на что именно потратятся бюджетные деньги - неизвестно.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что запланированного бюджета недостаточно и его нужно увеличить.

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