"Лучше, чем супер": Лавров рассекретил приватную беседу президентов

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал приватную беседу Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась сегодня в Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос журналистов о том, как прошли переговоры лидеров двух стран, Сергей Лавров ответил "сейчас вам все расскажут".

После того, как представители СМИ повторили вопрос и настоятельно попросили прокомментировать беседу, Лавров сказал, что диалог прошел "лучше, чем супер". Также он сказал несколько лет назад о минских переговорах, сообщает ТАСС.

Сегодня состоялась историческая встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки. Приватная беседа политиков продлилась вместо запланированных полутора часов 2 часа 10 минут.

Ранее "Правда.Ру" писала, "холодная война закончилась", - эти слова сказал Владимир Путин в начале пресс-коференции по итогам самой долгожданной встречи двух президентов. И, пожалуй, они характеризую случившееся событие лучше всего.

Сегодня Путин и Трамп наконец-то встретились в Хельсинки. Событие, которого все ждали больше, чем Чемпионата мира по футболу. И которое успели обсудить вдоль и поперек еще до его начала. Причем, равнодушным не остался никто, вне зависимости от спектра политических взглядом. Строились теории, возникали и рушились ожидания - и честное слово, главная опасность по итогам встречи может быть в разочаровании, которое испытали все «ожидающие».