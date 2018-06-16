Стало известно, кому адресовал свой "средний палец" Робби Уильямс на открытии ЧМ

Во время церемонии открытия Чемпионата мира по футболу британский певец Робби Уильямс показал неприличный жест прямо в камеру. Подруга Уильямса рассказала, кому предназначался "средний палец".

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В Великобритании артиста подозревают в связях с Москвой. Из-за этого на него оказывают большое давление, поэтому Уильямс адресовал неприличный жест английским властям.

Певцу настоятельно "рекомендовали" не приезжать на выступление в Россию. Его номер на открытии ЧМ и "композиция из пальцев", которые в ходе трансляции увидел весь мир, видимо и стали "ответом" на все провокации британского правительства.

О том, что "послание" было сделано именно для англичан, "Комсомольской правде" рассказала подруга Уильямса. Несколько лет назад она переехала из России в Соединенное королевство.

"Я его знаю уже 10 лет. Это последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр и интриг", - заявила девушка.

Последнее время певца подозревали в сотрудничестве с Путиным. За это "желтая" пресса поливала артиста грязью. А когда Уильямс все же выступил в Москве, это стало информационной бомбой для прессы Великобритании.

При этом, отметила собеседница "КП", Робби Уильямс не получил гонорар за номер на открытии ЧМ.