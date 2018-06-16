Баба-яга против: команда Трампа препятствует его встрече с Путиным

В ноябре 2017 года Дональд Трамп, после разговора с Владимиром Путиным в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме, захотел пригласить российского президента в Белый дом. Он обратился к своим помощником с просьбой об организации такой встречи. Об этом сообщает Washington Post.

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Огласку заинтересованность Трампа в обстоятельной встрече с президентом России получила после телефонной беседы двух глав государств в марте, в ходе которой Трамп предложил провести двусторонний саммит.

WP пишет, что помощники американского президента проигнорировали его запрос, о чем изданию лично рассказал один из высокопоставленных чиновников. По его словам, Совет национальной безопасности США не поддержал идею двустороннего саммита и просто тихо саботировал действия по подготовке встречи.

И это при том, что сами источники издания в Госдепе признают, что потенциал такой встречи очень велик: Россия и США, возможно, смогли бы договориться по украинскому вопросу, Сирии и проблемам кибербезопасности. Однако воз и ныне там, реальных действий по организации события с американской стороны нет.

Вчера же в эфире телеканала Fox News Трамп сделал заявление, что скоро, вероятно, встреча с российским президентом все-таки состоится.

Но по данным российского МИДа, прогресса в переговорах о встрече пока нет. Сам Владимир Путин считает, что встреча с американским коллегой пока не произошла, поскольку США в данный момент сосредоточены на внутриполитической борьбе. Между тем, по словам замглавы МИДА РФ Сергея Рябкова, российская сторона тем не менее имеет готовность к встрече и находится на стадии формулирования позитивной содержательной части со своей стороны.

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