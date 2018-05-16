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Евросоюз придумал, как защититься от США

Политика

Евросоюз может применить "блокирующее постановление" для защиты интересов своих компаний, если США восстановит санкции против Ирана. Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.


"России выгодна отмена санкций против Ирана"

"Мы действительно обсуждали возможность применения нашего "блокирующего постановления", мы готовы сделать это, если будет необходимо", — цитируют Аврамопулоса СМИ.

Еврокомиссар пояснил, что лидеры ЕС вместе с главой ЕК Жаном-Клодом Юнкером и главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини обсудят в Софии этот вопрос.

Ранее "блокирующие положения" принимались только однажды — в ноябре 1996 года. Тогда это была ответная мера ЕС на экстерриториальные экономические санкции США против Кубы.

Ранее сообщалось, что из-за выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном ЕС разработает варианты ответа на вторичные американские санкции в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном.

Европейский союз также заявил, что готов опротестовать в ВТО меры, которые США в одностороннем порядке предпримут против Ирана, если они будут противоречить европейским интересам.

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Темы сша иран евросоюз
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