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Западные эксперты: "бунт" Европы против США скоро закончится, альянса с Россией не будет

Политика

Переговоры европейских стран с Россией не приведут к созданию "нового альянса" и прекращению "гибридной войны" Кремля против них. В итоге Брюссель подчинится воле Вашингтона, убежден журналист Deutsche Welle Тери Шульц.


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К таким выводам он пришел после отказа Дональда Трампа продолжать ядерную сделку с Ираном, что, по мнению эксперта, продемонстрировало равнодушие США к интересам Европы.

Как отмечает Шульц, лидеры стран ЕС стоят перед выбором: идти против Вашингтона, а это привет к санкциям, или отказаться от соглашения, одобренного ООН. Чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном, Европа должны понять, насколько они готова сблизиться с Москвой, Пекином и Тегераном.

«Речь идёт о попытке использовать разные части соглашения, чтобы прийти к такому состоянию, когда от американцев можно добиться согласия на поддержание сделки без их участия», - подчеркнул сотрудник Европейского совета по международным отношениям Джульен Барнс-Дейси.

Россия может попытаться вытеснить американцев, а это, в свою очередь, смогут использовать страны Евросоюза, призывавшие снять санкции с Москвы. Барнс-Дейси также отметил, что у России есть шанс сыграть на противоречиях между Европой и США, а также «более решительно утвердиться на Ближнем Востоке, в том числе посредством стратегического партнёрства с иранцами».

Однако позиция политического директора Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартнеса Роланда Фройденштайна не столь оптимистична. Он заявил, что Кремлю «не стоит обольщаться». «Дипломаты из трёх стран ЕС могут почувствовать, что вести переговоры с Россией необходимо. Однако это не изменит реального положения вещей в Донбассе, в Крыму и в отношении гибридной войны, которую Россия начала против нас», - подчеркнул эксперт.

Представитель Европейского центра Карнеги Корнелиус Адебар продолжил мысль, заявив: «Речь не идёт о восстановлении какого-то альянса, потому что с Россией альянса быть не может, и европейцы вскоре это осознают».

Даже сильный протест европейцев против действий США в итоге окажется безрезультатным, считает Барнс-Дейси. «Отсутствие собственной инфраструктуры для обороны, обострённые отношения с Россией... в итоге заставят Европу согласиться с тем, что собираются делать американцы», - подвел итог эксперт.

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Темы США Россия ядерная сделка
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