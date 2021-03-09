Неосторожное высказывание председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о "Спутнике V" и "русской рулетке" не оставили без внимания. Представители команды, создавшей вакцину, потребовали от EMA публичных извинений.

Дело, как оказалось, развивалось следующим образом. Председатель EMA, Криста Виртумер-Хохе, позволила себе крайне нелестный комментарий касательно российской вакцины "Спутник V". В частности, выступая на канале ORF (вещает в Австрии), Виртумер-Хохе привела сравнение: если разрешить "Спутник V" в экстренном режиме, то это будет подобно "русской рулетке".

"Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за её негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих "Спутник V".

Её комментарии вызывают серьёзные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы.

EMA не допускало подобных заявлений ни о какой другой вакцине. Такие комментарии неуместны и подрывают доверие к агентству и самому процессу экспертизы.

Спутник V одобрен 46 странами", — написали в Twitter создатели вакцины.