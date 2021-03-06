Путин не контактировал с больным коронавирусом Орешкиным

Президент России Владимир Путин лично не общался со своим помощником Максимом Орешкиным, который накануне заболел коронавирусом.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Нет. Прямых контактов у них не было", — ответил представитель Кремля журналистам.