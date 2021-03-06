Президент России Владимир Путин лично не общался со своим помощником Максимом Орешкиным, который накануне заболел коронавирусом.
Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
"Нет. Прямых контактов у них не было", — ответил представитель Кремля журналистам.
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