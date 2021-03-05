Новую идею, которая поможет многодетным семьям, предложил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Связана она с земельными участками и налогами.
Ситуация, как рассказал Медведев в ходе приёма граждан, выглядит следующим образом.
В стране существует программа предоставления многодетным семьям (с тремя и более детьми) земельных участков. Но зачастую эти участки семьи получают без доступа к инфраструктуре, то есть нормально их использовать практически невозможно. А налоги за землю, естественно, "капают" сразу.
"Думаю, что вопрос этот нужно решать, нужно изменить налоговое законодательство и установить либо нулевую ставку, либо освободить собственников от уплаты этого налога на тот период, пока не завершится строительство соответствующего объекта инфраструктуры.
Здесь единственное, что нужно сделать, это всё-таки чётко изложить, о каких объектах инфраструктуры идёт речь. Такое поручение я обязательно подготовлю", — уточнил Медведев.
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