Захарова об ответных санкциях для США: "Мы их скоро порадуем"

Санкционную атаку Вашингтона, связанную с делом Навального, Москва без внимания не оставит: уже ведутся работы по ответным санкциям. Более подробно о них рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выступая на "Первом канале", Захарова подчеркнула: ответ будет выглядеть как стоп-лист, в который попадут представители США.

"Учитывая, как они [США] себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем. Работа ведётся. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то её нет", — отметила Захарова.

При этом представитель МИД отметила, что ранее Россия не старалась придавать широкой огласке действия по ответным мерам. Работа велась по принципу информирования "коллег": Москва и Вашингтон просто обменивались стоп-листами и прочими данными.

"Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы и либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы. Они же понимают, что попадают их персоналии в эти стоп-листы", — уверена Захарова.