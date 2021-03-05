Санкционную атаку Вашингтона, связанную с делом Навального, Москва без внимания не оставит: уже ведутся работы по ответным санкциям. Более подробно о них рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая на "Первом канале", Захарова подчеркнула: ответ будет выглядеть как стоп-лист, в который попадут представители США.
"Учитывая, как они [США] себя ведут сейчас, как они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем.
Работа ведётся. Не думайте, что если мы о ней не говорим, то её нет", — отметила Захарова.
При этом представитель МИД отметила, что ранее Россия не старалась придавать широкой огласке действия по ответным мерам. Работа велась по принципу информирования "коллег": Москва и Вашингтон просто обменивались стоп-листами и прочими данными.
"Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы и либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы. Они же понимают, что попадают их персоналии в эти стоп-листы", — уверена Захарова.
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