Сенатор объяснил, что не так с Нобелевской премией мира

Если посмотреть на то, кого номинируют на Нобелевскую премию мира, можно сделать простой вывод: она крайне политизирована. Вручение премии вызывает вопросы, и в идеале стоит вообще отказаться от подобной практики.

Своё мнение о Нобелевской премии мира представил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Сенатор подчеркнул, что премия окружена "двойными стандартами": например, выдвинутую на неё Светлану Тихановскую посчитали "достойной", а аналогичных ей политиков из других стран назвали бы нарушителями закона.

"Премия мира давно вызывает большие вопросы, поскольку эта премия не за успехи в области достижения мира, а за пристрастное, субъективное отношение к конкретным политикам. В США и Европе можно набрать не одну сотню человек, таких как Тихановская и Навальный. Но там они нарушители закона, а здесь они преподносятся как борцы за свободу", — отметил Цеков для РИА "Новости".