Рособрнадзор задумался о дальнейшей судьбе ЕГЭ

Введённый как эксперимент в далёком 2001 году ЕГЭ снова оказался в центре внимания. В Рособрнадзоре СМИ сообщили, что вопрос о "безальтернативности пути ЕГЭ" вполне может быть снова поднят.

Ситуацию с ЕГЭ прокомментировал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. В качестве причины для отмены госэкзамена фигурирует коронавирус — по данным чиновника, в прошлом году каждый десятый выпускник отказался от ЕГЭ.

"В прошлом году от ЕГЭ отказались около 10% выпускников. В этом году будет примерно так же. 10% — немало, поэтому это может стать вопросом для обсуждения экспертов, должны ли мы придерживаться такого безальтернативного пути: только ЕГЭ и ничего больше", — рассказал Музаев.

Напомним, что 2021 год станет весьма интересным для выпускников, у которых в планах нет продолжения обучения в вузах. При таком сценарии они могут просто сдать русский и математику в "классической" форме экзамена.