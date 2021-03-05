Подробности шумной отставки в 1999 году первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина раскрыл российский политтехнолог Глеб Павловский.

По его словам, озвученным в интервью "Ленте.Ру" именно он составил сценарий, по которому Ельцин должен был оставить пост. Он был озвучен еще в конце лета 1999 года в присутствии премьер-министра Владимира Путина. Ельцин "не торопился уходить", однако его на это стимулировали результаты выборов того года в Госдуму.

"Но уговаривал, конечно, его не я", — подчеркнул политтехнолог.