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Депутат Мосгордумы оценил деятельность ЖКХ столицы

Политика

Депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов (КПРФ) считает, что московские коммунальщики не справляются с проблемами, вызванными погодными условиями.

Депутат Мосгордумы оценил деятельность ЖКХ столицы

Он отметил, что из-за погодных условий в феврале столичным коммунальным службам пришлось работать в чрезвычайно тяжелых условиях.

"Но при этом они не справились. Наверное, во многом потому, что уже привыкли за последние достаточно теплые зимы к отсутствию таких объемов снега и наледи. Возможно, по каким-то другим причинам. Мне вспоминается, что зимы 15-20 лет назад были зачастую снежными, обильными. Но дороги чистились своевременно. Снег вывозился на снегоплавильные точки своевременно. Сейчас хотя и рапортовали чиновники, что город будет очищен за 3-4 дня после этого огромного снегопада, но по факту больше двух недель справлялись с основными транспортными артериями города, а уж из дворов очистка закончилась только буквально недавно", — сказал депутат "Правде.Ру".

Он отметил, что "финансирование жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства у нас на высоком уровне".

"В общем, все, что запрашивается ведомством Петра Павловича Бирюкова, всегда находит самую горячую поддержку и среди депутатов, и в мэрии. Техники достаточно", — сказал Сергей Савостьянов.

При этом депутат отметил нехватку дворников. По его мнению, это связано с оттоком части трудовых мигрантов из-за пандемии коронавируса.

"К сожалению, в городе не наблюдаем объявлений на ресурсах по поиску работы от имени работодателей — управляющих компаний в сфере ЖКХ Москвы, которые бы набирали москвичей и жителей Подмосковья на эти работу. В общем и целом, я вижу пока вот так эту ситуацию, она складывается и по субъективным, и по объективным причинам", — сказал депутат Мосгордумы.

И призвал жителей Москвы и самим проявлять пока что проявлять максимальную осторожность.

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