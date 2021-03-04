Reuters: окончание работ по "СП-2" сдвинули на сентябрь

Новые данные о "Северном потоке-2": проект, который планировали закончить уже в апреле, "сдвинули" на сентябрь.

Данные передаёт Reuters, ссылаясь на предоставленные оператором проекта сведения. Точный срок завершения работ — 21 сентября.

На текущий момент работы ведутся в особой зоне Дании с помощью судна "Фортуна". Как уточняют в Reuters, на помощь "Фортуне" позднее придёт "Академик Черский", который сейчас находится на неких "испытаниях" в районе Калининграда.

Напомним также, что финансовую помощь "СП-2" перестала оказывать четвёртая из пяти крупных европейских компаний, немецкая Uniper. Об этом журналистам рассказал её владелец, Андреас Ширенбек.

В ЕС отношение к проекту по-прежнему неоднозначное: по мнению Польши, "СП-2" направлен на "реализацию немецко-российского геополитического плана", который угрожает даже НАТО.