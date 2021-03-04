Путин рассказал, что нужно для окончательной победы над коронавирусом

О коронавирусе и способе его победить рассказал Владимир Путин. Президент уверен: для решительной победы нужно объединить усилия.

Путин разъяснил ситуацию, общаясь с участниками акции "Мы вместе". В рамках акции, которая прошла по всей стране, волонтёры помогали медикам, а также пожилым и маломобильным людям. Все нуждающиеся могли получить различные услуги: от доставки еды до юридической консультации.

"Мы исходим из того, что только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над COVID", — рассказал собравшимся президент.

При этом, подчеркнул Путин, многие ждали от России "провала или просадки", но именно благодаря усилиям медиков, волонтёров, неравнодушных людей "мы оказались там, где мы есть".

"Вот смотрите: всё (заболеваемость) постоянно снижается сейчас — это результат комплексных усилий и государства, и волонтёрского движения, специалистов, врачей, медиков, нянечек, медсестёр, бригад скорой помощи, государства самого. Всё это вместе даёт определённый ожидаемый результат", — резюмировал Путин.