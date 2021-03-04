В разговоре о главе МИД РФ Сергее Лаврове официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила: министр имеет интересное хобби, связанное с давней министерской традицией.
Захарова рассказала о Лаврове в рамках YouTube-шоу, передаёт РИА "Новости".
"Личность, выдающаяся личность, уникальный человек…. Сочетание высочайшего уровня профессионализма. Уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Сочетание, нечасто встречающееся в наши дни", — отметила Захарова.
На вопрос о том, каким Лавров предстаёт перед окружающими в обычной жизни, Захарова ответила так:
"У нас в жизни это значит работа, на работе жизнь протекает".
Однако увлечение, как оказалось, у Лаврова всё-таки есть. Глава МИД России пишет стихи, которые затем исполняет под гитарный аккомпанемент.
"У него поэзия, настоящая. Кое-что мы публиковали… Там значительный арсенал, он исполняет под гитару", — отметила Захарова.
Лавров продолжил традицию российских дипломатов: оказывается, они достаточно давно пишут стихи, пьесы и даже художественные произведения. Это историческая традиция, отметила Захарова.
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