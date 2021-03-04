"Кое-что мы публиковали": Захарова рассказала об увлечении Лаврова

В разговоре о главе МИД РФ Сергее Лаврове официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила: министр имеет интересное хобби, связанное с давней министерской традицией.

Захарова рассказала о Лаврове в рамках YouTube-шоу, передаёт РИА "Новости".

"Личность, выдающаяся личность, уникальный человек…. Сочетание высочайшего уровня профессионализма. Уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Сочетание, нечасто встречающееся в наши дни", — отметила Захарова.

На вопрос о том, каким Лавров предстаёт перед окружающими в обычной жизни, Захарова ответила так:

"У нас в жизни это значит работа, на работе жизнь протекает".

Однако увлечение, как оказалось, у Лаврова всё-таки есть. Глава МИД России пишет стихи, которые затем исполняет под гитарный аккомпанемент.

"У него поэзия, настоящая. Кое-что мы публиковали… Там значительный арсенал, он исполняет под гитару", — отметила Захарова.

Лавров продолжил традицию российских дипломатов: оказывается, они достаточно давно пишут стихи, пьесы и даже художественные произведения. Это историческая традиция, отметила Захарова.