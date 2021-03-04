"Первый космический": новый проект Роскосмоса порадует телезрителей

Новая идея от Роскосмоса: телеканал, посвящённый космической тематике. Как оказалось, она уже практически воплощена в жизнь: данные об этом приводят на сайте госкорпорации.

Уточняется, что канал, названный "Первым космическим", будет совместным проектом с командами "Первого ТВЧ", "Триколора" и "Ретро FM".

"Эфирное наполнение "Первого космического" составят новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства", — рассказывают о канале на сайте Роскосмоса.

Вещание начнётся уже с 4 марта, ключевой "фишкой" канала станет возможность увидеть прямые эфиры с космодромов, а также включения с участием космонавтов, в том числе — из космоса. Также ожидается участие в эфирах экспертов космической отрасли.