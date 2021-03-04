Захарова о Западе и оппозиции: "Вы же видите — идёт наступление"

Если оценивать действия Запада, касающиеся российской несистемной оппозиции, станет очевидно: за рубежом развернули целую систему, которая позволяет "устраивать наступления" на Россию.

Комментарий по поводу Запада и его отношения как к своей, так и к российской оппозиции предоставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Западу свойственно игнорировать собственные проблемы и стараться "развернуть арсенал средств" против России.

"К сожалению, многие страны ЕС демонстрируют игру в принципиальность. Это касается очень многих вопросов — и отношений с Россией, неумение и невозможность под давлением Штатов отстаивать свои принципы, это касается и правочеловеческой проблематики, когда в отношении нашей несистемной оппозиции они развернули целый арсенал и аргументации, и возможности поддержки, и политики, и информации — всего. Вы же видите — идёт наступление", — подчеркнула Захарова для радио "Говорит Москва".

При этом собственную оппозицию (вроде французских "жёлтых жилетов") в ЕС стараются не замечать.

Также Захарова сообщила: в стране есть люди, которые благодаря "подпитке" из-за рубежа проводят антироссийскую политику, выступают "в пользу интересов зарубежных стран". В качестве "прикрытия" они заявляют, что относятся к "либерально-демократическим силам".

"Не надо прикрываться этим по-настоящему высоким званием. Это называется совершенно по-другому. Это агенты влияния. Они проводят интересы других стран на территории нашей страны", — резюмировала Захарова.