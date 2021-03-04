Оригинальный способ поздравить прекрасную половину человечества придумали "Коммунисты России". Представители партии направили в Госдуму предложение о "праздничной зарплате".
Идея, как уточнил председатель ЦК партии Максим Сурайкин, заключается в следующем. В честь 8 Марта работодателей стоит обязать выплачивать женщинам так называемую 13-ю зарплату. Такая выплата вполне может рассматриваться как мера соцподдержки.
"Если парламент примет такое решение, Россия станет первой в мире страной, где женщина, согласно идеям Надежды Крупской и Клары Цеткин, в международный праздник 8 Марта получает от государства подарочные как меры социальной поддержки", — подчеркнул Сурайкин для РИА "Новости".
Аналогичный вариант возможен и для мужчин: увязать его можно, как подсказывает логика, с Днём защитника Отечества.
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