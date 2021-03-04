Как надо поздравлять женщин с 8 Марта: идея от "Коммунистов России"

Оригинальный способ поздравить прекрасную половину человечества придумали "Коммунисты России". Представители партии направили в Госдуму предложение о "праздничной зарплате".

Идея, как уточнил председатель ЦК партии Максим Сурайкин, заключается в следующем. В честь 8 Марта работодателей стоит обязать выплачивать женщинам так называемую 13-ю зарплату. Такая выплата вполне может рассматриваться как мера соцподдержки.

"Если парламент примет такое решение, Россия станет первой в мире страной, где женщина, согласно идеям Надежды Крупской и Клары Цеткин, в международный праздник 8 Марта получает от государства подарочные как меры социальной поддержки", — подчеркнул Сурайкин для РИА "Новости".

Аналогичный вариант возможен и для мужчин: увязать его можно, как подсказывает логика, с Днём защитника Отечества.