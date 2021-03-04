Судьбу "цифрового налога" в России решат до конца 2021 года

Идея с "цифровым налогом" для IT-корпораций, работающих по всему миру, ранее была озвучена во многих странах ЕС. При этом кое-где (например, во Франции) подобный налог уже опробовали. Не пройдёт мимо и Россия — как оказалось, в экспертном сообществе страны уже идёт обсуждение "цифрового налога".

Данные приводят "Ведомости": на одном из совещаний экспертов IT-отрасли, в котором приняли участие представители таких компаний, как "1С", Mail. ru Group и "Яндекс", вопрос "цифрового налога" обрёл первые контуры.

"Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России", — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как стало известно по итогам совещания, окончательное решение по задумке нужно вынести до конца 2021 года. В целом, по словам специалистов, "цифровой налог" поможет поддержать отечественный IT-сектор.