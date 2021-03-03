Комментарий к предложению главы МВД Украины Арсена Авакова о вещании украинских каналов по-русски за границей дала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она находится в недоумении и назвала идею "паноптикумом".
"Если ты занимаешься внутренними делами и считаешь, что русский язык — часть культуры Украины, зачем же ты поддерживаешь закрытие русскоязычных украинских каналов, на которых работают украинские граждане, и инвестируют в них граждане Украины, и смотрят их граждане Украины?" — сказала Захарова журналистам телеканалу "Звезда".
Подобный двойственный подход она считает "крайне циничным" и отметила, что "живущие в этом" люди прекрасно это понимают — и устали.
Ранее Аваков заявил журналисту Дмитрию Гордону, что русский язык принадлежит Украине так же, как и русская культура, и украинские телеканалы вполне могли бы побороться за аудиторию с российскими.
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