ЦИК наделили правами инициировать удаление агитматериалов

Избирательные комитеты смогут обращаться в Роскомнадзор с просьбой о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, изготовленных с нарушением законодательства о выборах. Речь идет и о ЦИКе и о региональных отделениях. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

"Это очень нужный закон. Раньше у нас таких полномочий не было. Найдя нарушение, мы были вынуждены обращаться в соответствующие органы, они делали запрос в другие инстанции. Потом возвращались к нам за пояснениями, мы готовили ответ. Это была долгая процедура", — пояснил "Правде.Ру" член ЦИК от ЛДПР в Центральной Избирательной Комиссии РФ Сергей Сироткин.

В соответствии с новым законом, владелец ресурса, на котором обнаружено нарушение, будет обязан удалить незаконные агитационные материалы в течение суток. Если требование об удалении не будет исполнено, Роскомнадзор блокирует данный ресурс.

Закон направлен на подпись президенту.