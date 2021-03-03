Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме рассмотрит обращение депутатов от фракции "Яблоко", которые предложили рассмотреть возможность установки на Лубянской площади в Москве фонтана работы Джованни Витали.
Никольский фонтан на Лубянской площади стоял сто лет, с 1835 по 1935 годы.
Глава комиссии Игорь Воскресенский ранее заявил РИА "Новости", что дата заседания комиссии еще не назначена. При этом он отметил, что "вопрос реставрации и воссоздания фонтана — это не вопрос комиссии".
А вот депутат Мосгордумы Михаил Тимонов ("Справедливая Россия") инициативу коллег поддержал.
"Я знаю эту историю и полностью поддерживаю установку фонтана. Надеюсь, это снимет всякие спекуляции по поводу установки там каких-либо памятников. На мой взгляд, абсолютно правильная идея", — сказал депутат "Правде.Ру".
"Памятники — это штука идеологическая. Мы и так сейчас очень сильно разделены. Особенно разделена оппозиция. А фонтан штука нейтральная, полезная, микроклимат на площади лучше будет, воздух более влажный. Конечно, я за фонтан. Тем более, что он соответствует исторической правде", — заявил Михаил Тимонов.
Напомним, 25 февраля стартовало голосование, где москвичам было предложено выбрать, чей памятник — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому — мог бы быть поставлен на Лубянской площади.
Спустя двое суток по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина голосование было прекращено. "Считаю правильным не раскалывать общество и оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", — заявил мэр.
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