МВД объяснили, где нужно "подтянуться": задачи поставил лично Путин

В ходе работы на коллегии МВД Владимир Путин поднял ряд важных вопросов, которые ведомству стоит проработать более плотно.

Глава государства разъяснил, что сегодня нужно пристально следить за расходованием средств, которые выделены государством на борьбу с коронавирусом, выявляя и пресекая попытки их хищения.

"Среди ваших дальнейших задач — декриминализация экономики и противодействие коррупции. Нужно активнее выявлять и пресекать факты хищения бюджетных средств, в том числе выделяемых на борьбу с коронавирусной инфекцией", — объяснил президент.

Также в числе приоритетов — попытки вывести из России "теневые капиталы".

"Нужно жёстко реагировать на создание теневых схем и незаконного вывода капиталов за рубеж", — подчеркнул Путин.

Напомним, что по статистике ЦБ РФ Россия потеряла за 2019 год 26,7 млрд долларов. Эти деньги были незаконными путями переведены за границу.