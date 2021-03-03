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Олег Нилов: Скорей Техас отойдет Мексике, чем Крым вернется Украине

Политика

Шансов вернуть Крым у Украины нет. Об этом корреспонденту "Правды.Ру" сообщил депутат Госдумы, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.

Олег Нилов: Скорей Техас отойдет Мексике, чем Крым вернется Украине

"Постоянные разговоры Украинских политиков о возвращении Крыма — не более, чем отвод глаз жителей Незалежной от внутренних проблем страны", — сообщил Нилов.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол призвала быть "постоянно готовыми к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма". В эфире телеканала "Прямой" она отметила, что полуостров можно захватить военным путём.

"Готовиться нужно им самим к решению проблем, а проблемы копятся как снежный ком. Это же просто риторика: вот отберём Крым, и проблемы решатся. А сейчас мы не можем ничего решать, у нас война тут, мы готовимся Крым забирать, поэтому не надо нас спрашивать за цены, тарифы и всё остальное",- пояснил Олег Нилов.

Крым получил статус российского региона в 2014 году после референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Тем не менее Украина до сих пор не согласна с результатами референдума и продолжает настаивать на том, что полуостров принадлежит ей.

"Скорей Техас присоединится к Мексике, чем Крым вернется Украине или Косово вернется в Сербию", — пояснил депутат.

При этом политик добавил, что теоретически Крым может вернуться Украине. Но только в том случае, если последняя вновь присоединится к Киевской Руси или бывшим союзным республикам.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
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