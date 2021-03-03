Мурашко объяснил, как спасти Россию от третьей волны коронавируса

Несмотря на успешный старт вакцинации, а также введённые меры безопасности, говорить о победе над коронавирусом в России ещё рано. Очень важно избежать так называемой третьей волны — инструменты для этого есть.

Комментируя ситуацию с коронавирусом, министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул: в стране зарегистрировали уже три вакцины, в целом заболеваемость по стране снижается. Но это не значит, что нужно пускать дело на самотёк.

"Дальнейшее развитие инфекционного процесса в первую очередь будет зависеть от мероприятий, которые проводятся. Самое главное для того, чтобы не просто ждать третью волну, а для того, чтобы её избежать, нужно реализовывать комплекс мероприятий. Вакцинопрофилактику и, пока не сформирован полностью популяционный иммунитет, для этого необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий, которые регламентированы Минздравом, Роспотребнадзором", — рассказал Мурашко в ходе визита в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна Минздрава РФ.