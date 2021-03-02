Ярослав Нилов: Жириновский должен быть в ЛДПР до 100 лет

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о дате своего ухода из политики. По его словам, это произойдёт в 2036 году. Тогда Жириновскому должно будет исполниться 90 лет.

"Я сам написал заявление, что прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года в год моего 90-летия. 25 апреля, через 15 лет, мне будет 90 лет. Я заранее написал заявление. Отойду чуть-чуть в сторону, когда мне исполнится 90 лет. Был начальником, стану первый замначальника. Всегда дам дорогу. За мной застоя не будет", — сообщил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Однопартиец Владимира Вольфовича Ярослав Нилов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" отметил, что коллеги не готовы будут отпустить своего бессменного лидера столь рано.

"Думаю, в 2036 году мы его попросим переписать заявление на 2046 год. Чтобы он был лидером партии, как минимум, до ста лет. Он неоднократно уже пытался предложить руководство партией своим коллегам, но мы понимаем, что Жириновского пока заменить некем. Можно создать партию, можно накачать её деньгами. Но добиться того, чтобы она прожила столько лет на политическом Олимпе, — для этого нужны талант, харизма и лидерские качества", — сказал Ярослав Нилов.

Сам Жириновский отмечал, что поднимает вопрос о своём уходе на каждом съезде партии. Но члены ЛДПР его не отпускают.

В этом году основателю Либерал-демократической партии России исполнится 75 лет.