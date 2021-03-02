"Почему их не вспоминаете?": Жириновский напомнил, кто развалил СССР

В день рождения Михаила Горбачёва, бывшего президента СССР, вопросом касательно развала Советского Союза задался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик в свойственной ему безапелляционной манере заявил: он знает, что послужило причиной развала страны.

Своими мыслями Жириновский поделился в Telegram. "Виновником", по мнению политика, можно считать однопартийный режим. Спустя 30 лет все считают виноватым Горбачёва, хотя как в его окружении, так и в системе в целом были и другие политики, о которых вспоминают реже.

"А кто поднимал его наверх? Андропова, Громыко и остальных, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?", — спросил Жириновский у своей аудитории.

Напомним, что Горбачёв оказался "у руля" СССР с 1985 по 1991 год, сложив полномочия 25 декабря. Этому предшествовало подписание Беловежских соглашений (8 декабря).