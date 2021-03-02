Принятое в рамках ЕС решение по выдаче населению "ковид-сертификатов" может пойти вразрез с принципами, которых придерживается Брюссель. В частности, из-за них может сложиться ситуация, в которой население заставляют вакцинироваться.
О перспективах "ковид-паспортов" на европейский манер рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул: Москва очень надеется, что "паспортизация" не приведёт к дискриминации российских граждан.
"Задумка противоречит правилам демократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация добровольна.
Если будет введён "ковидный паспорт", то это будет противоречить принципу добровольности.
Значит, людей будут заставлять насильно, если люди, конечно, хотят перемещаться, а в Европе без перемещения между странами-членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь", — выделил ключевой момент Лавров.
Россия надеется, что в ходе решения вопросов по данной мере будут учтены мнения стран-членов ЕС.
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